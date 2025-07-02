Месси продлит контракт с «Интер Майами», скорее всего, стороны настроены на это. Аргентинец хочет выиграть два титула и будет готовиться к ЧМ

Кроме того, Месси, предположительно, примет участие в Матче звезд между лучшими игроками МЛС и звездами Лиги MX. Также на последний месяц лета запланирован Кубок лиг, который Месси уже выигрывал в 2023 году. Руководство «Майами» относится к турниру очень серьезно и рассчитывает побороться за новый титул.