Экс-тренер «Ньюэллс» недоволен, что в честь Месси назвали трибуну: «Что он сделал для клуба? Все это маркетинг. Да, он лучший в мире, но в истории “Олд Бойз” были действительно важ

«У меня вопрос: что сделал Месси для “Ньюэллс”? Мир подчиняется маркетингу. Да, он лучший игрок в мире, но то же самое можно сказать и о [Диего] Марадоне (в честь которого названа другая трибуна — Спортс»").
Все это маркетинг, желание выглядеть красиво. В истории «Ньюэллс» есть действительно важные люди, которые сделали многое, выиграли несколько чемпионатов. Я не согласен с такими решениями«, — сказал бывший тренер “Ньюэллс Олд Бойз” Хуан Льоп в эфире Radio 2.
Месси провел пять лет в академии «Ньюэллс Олд Бойз», прежде чем в 13 лет переехать в Барселону.