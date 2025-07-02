Верон о Месси: «Он в порядке, у меня были сомнения, но на КЧМ он показал себя хорошо. Конечно, в таких матчах, как с “ПСЖ”, возникают трудности из-за разницы в темпе»

"Это будет зависеть от него самого. Понятно, что против соперников и команд с другим ритмом игры ему может быть сложнее, но у такого игрока, как Месси, есть другие способы решать такие задачи — лучше и эффективнее.
Он в порядке, у меня были сомнения, но он действительно показал себя хорошо. Конечно, есть команды вроде «ПСЖ», у которых совершенно другой темп, и в таких матчах возникают большие трудности. Это логично, ведь в одном турнире сталкиваются разные футбольные реальности", — сказал бывший полузащитник сборной Аргентины.
«Интер Майами» уступил «ПСЖ» со счетом 0:4 в ⅛ финала клубного ЧМ.