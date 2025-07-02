Верон о Месси: «Он в порядке, у меня были сомнения, но на КЧМ он показал себя хорошо. Конечно, в таких матчах, как с “ПСЖ”, возникают трудности из-за разницы в темпе»

Он в порядке, у меня были сомнения, но он действительно показал себя хорошо. Конечно, есть команды вроде «ПСЖ», у которых совершенно другой темп, и в таких матчах возникают большие трудности. Это логично, ведь в одном турнире сталкиваются разные футбольные реальности", — сказал бывший полузащитник сборной Аргентины.