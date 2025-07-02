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УЕФА оштрафует «Барсу» на 15 млн евро за некорректное отражение прибыли, ограничений в спортивной сфере не будет. Лапорта и Чеферин провели встречу для обсуждения санкций

Напомним, в Ла Лиге доходы от использования финансовых рычагов учитываются как обычные, в то время как УЕФА считает их выходящими за рамки нормы.

Источник: Спортс"

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее встречался с главой УЕФА Александером Чеферином, чтобы объяснить бухгалтерские различия. Сообщалось, что, поскольку клуб уже штрафовали на 500 тысяч евро за нарушение правил финансового фэйр-плей, санкции должны коснуться спортивной сферы. Предлагалось оштрафовать каталонский клуб на 60 млн евро, однако в результате переговоров сумму удалось снизить при условии соблюдения финансового фэйр-плей.

3Cat сообщает, что в среду Чеферин и Лапорта провели еще одну встречу для окончательного согласования санкций. Ожидается, что «Барселона» получит штраф в размере порядка 15 млн евро.

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