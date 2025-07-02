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Ильин о Талалаеве: «Он сам провоцирует конфликты — оказывает давление на игрока, заставляя выжимать максимум. С ним непросто работать, но он справедливо оценивает»

Экс-нападающий «Ахмата» работал с тренером в грозненском клубе.

Источник: Спортс"

"У меня понимание насчет Талалаева такое, что эти конфликты он сам провоцирует. По-моему, в каком-то интервью он сам сказал, что специально так делает. Ищет острые углы и делает это намеренно.

Мне нравится такой подход. С ним непросто работать, но у него есть справедливость. Он оказывает определенное давление на игрока, тем самым заставляя выжимать максимум. Талалаев это справедливо оценивает. Наверное, с каждым в команде у него были острые углы, которые играли на результат«, — сказал форвард “Факела” Ильин.