Ильин о Талалаеве: «Он сам провоцирует конфликты — оказывает давление на игрока, заставляя выжимать максимум. С ним непросто работать, но он справедливо оценивает»

Мне нравится такой подход. С ним непросто работать, но у него есть справедливость. Он оказывает определенное давление на игрока, тем самым заставляя выжимать максимум. Талалаев это справедливо оценивает. Наверное, с каждым в команде у него были острые углы, которые играли на результат«, — сказал форвард “Факела” Ильин.