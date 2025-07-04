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«Он остается». Иньяки Уильямс потроллил «Барсу» фразой Пике о Неймаре после продления Нико с «Атлетиком»

22-летний вингер заключил новое соглашение с «Атлетиком» до 2035 года.

Источник: Спортс"

Нападающий «Атлетика» и родной брат игрока Иньяки Уильямс репостнул в соцсетях клубный видеоролик, посвященный продлению Нико, сопроводив его фразой: «Он остается».

Это отсылка к посту Жерара Пике о Неймаре, который он выложил накануне ухода бразильца в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.

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