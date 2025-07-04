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Карпин про 3:1 «Динамо» с «Партизаном»: «Все было хорошо в атаке, кроме реализации. Могли еще 3−4 гола забивать»

В пятницу «Динамо» обыграло сербский клуб в рамках BetBoom Братского кубка — 3:1.

Источник: Спортс"

— Что пошло не так в эпизоде с пропущенным мячом?

— Оба [виноваты]. И [Даниил] Фомин, и Андрей [Лунев] передачу давал, но его [Даниила] прессинговали, не успел, неправильно обработал мяч. Можно было вернуть Луневу, как в предыдущем точно таком же моменте — он спокойно возвращает Луневу, тот выбивает или отдает на фланг. Это нормально. Я хочу, чтобы они ошибались. Вернее, не хочу, но хочу чтобы они пробовали.

— Был разговор с Луневом во втором тайме, что сказали?

— Рабочий подсказ.

— Что в атаке сегодня было хорошо, что не очень?

— Все было хорошо.

— Гладышев не забил.

— Все хорошо, кроме реализации. В матче с ОФК могли 6−7 забивать, сегодня вместо трех могли еще 3−4 забивать, это порадовало. В обороне, за исключением гола — это не момент, мы сами его создали. Один момент создал соперник в конце первого тайма после аута. Они бросали аут, [мы] долго разбирались, выдыхали, пока мяч ушел за поле и пропустили быструю атаку. Больше моментов я не помню, — сказал главный тренер «Динамо».