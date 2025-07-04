Карпин про 3:1 «Динамо» с «Партизаном»: «Все было хорошо в атаке, кроме реализации. Могли еще 3−4 гола забивать»

— Все хорошо, кроме реализации. В матче с ОФК могли 6−7 забивать, сегодня вместо трех могли еще 3−4 забивать, это порадовало. В обороне, за исключением гола — это не момент, мы сами его создали. Один момент создал соперник в конце первого тайма после аута. Они бросали аут, [мы] долго разбирались, выдыхали, пока мяч ушел за поле и пропустили быструю атаку. Больше моментов я не помню, — сказал главный тренер «Динамо».