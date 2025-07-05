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Эстевао: «Вижу у себя сходство с Месси. Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей»

— На чей стиль игры твой стиль футбола похож больше всего?

Источник: Спортс"

— Вижу у себя сходство с Месси. Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей, что для меня самое главное, — сказал 18-летний нападающий «Челси», выступающий за «Палмейрас».

«Челси» пропустил от собственного новичка. Но все равно пробился в полуфинал КЧМ.

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