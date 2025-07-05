Эстевао: «Вижу у себя сходство с Месси. Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей»

— Вижу у себя сходство с Месси. Он просто хочет играть в футбол и быть рядом с семьей, что для меня самое главное, — сказал 18-летний нападающий «Челси», выступающий за «Палмейрас».
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ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше