«Аль-Наср» связался с окружением Родриго — игрока его профиля рекомендовал Роналду. Вингер «Реала» в случае ухода отдаст приоритет клубам АПЛ (Саша Тавольери)

По информации журналиста Саши Тавольери, клуб из Саудовской Аравии установил первые контакты с окружением вингера «Реала». «Аль-Наср» намерен подписать еще одного звездного игрока и «практически не ограничен» в бюджете на трансферы этим летом. Также сообщается, что подписать игрока профиля Родриго клубу рекомендовал Криштиану Роналду.
Отмечается, что на данный момент Родриго не думает о переезде в Саудовскую Аравию и в случае ухода из «Реала» отдаст приоритет клубам АПЛ. При этом бразилец уверен, что сможет получить больше игрового времени в «Реале» под руководством Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось, что вингер «Реала» также интересен «Арсеналу».