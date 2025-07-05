«Аль-Наср» связался с окружением Родриго — игрока его профиля рекомендовал Роналду. Вингер «Реала» в случае ухода отдаст приоритет клубам АПЛ (Саша Тавольери)

Отмечается, что на данный момент Родриго не думает о переезде в Саудовскую Аравию и в случае ухода из «Реала» отдаст приоритет клубам АПЛ. При этом бразилец уверен, что сможет получить больше игрового времени в «Реале» под руководством Хаби Алонсо.