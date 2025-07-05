Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.50
П2
3.50
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.54
П2
5.33
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2

«Аль-Наср» связался с окружением Родриго — игрока его профиля рекомендовал Роналду. Вингер «Реала» в случае ухода отдаст приоритет клубам АПЛ (Саша Тавольери)

По информации журналиста Саши Тавольери, клуб из Саудовской Аравии установил первые контакты с окружением вингера «Реала». «Аль-Наср» намерен подписать еще одного звездного игрока и «практически не ограничен» в бюджете на трансферы этим летом.

Источник: Спортс"

По информации журналиста Саши Тавольери, клуб из Саудовской Аравии установил первые контакты с окружением вингера «Реала». «Аль-Наср» намерен подписать еще одного звездного игрока и «практически не ограничен» в бюджете на трансферы этим летом. Также сообщается, что подписать игрока профиля Родриго клубу рекомендовал Криштиану Роналду.

Отмечается, что на данный момент Родриго не думает о переезде в Саудовскую Аравию и в случае ухода из «Реала» отдаст приоритет клубам АПЛ. При этом бразилец уверен, что сможет получить больше игрового времени в «Реале» под руководством Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что вингер «Реала» также интересен «Арсеналу».