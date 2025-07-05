Неймар поддержал Мусиалу после травмы: «Надеюсь, быстро восстановишься и снова будешь сиять. Футболу нужен твой талант»

Мусиала получил серьезную травму голеностопа в стыке с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой в конце 1-го тайма матча ¼ финала клубного ЧМ, нога полузащитника «Баварии» изогнулась неестественным образом. Его унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости.
«Надеюсь, ты быстро восстановишься и снова будешь сиять. Футболу нужен твой талант. Сил тебе!» — написал Неймар в соцсетях.
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