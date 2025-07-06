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Мбаппе ударом через себя забил «Боруссии» на 94-й минуте матча ¼ КЧМ. Это первый гол форварда «Реала» на турнире — он стал победным

«Реал» победил «Боруссию» Дортмунд в ¼ финала клубного ЧМ со счетом 3:2.

Источник: Спортс"

Килиан Мбаппе вышел на поле на 67-й минуте. На 4-й компенсированной к основному времени минуте француз забил гол ударом через себя, сделав счет 3:1.

Это первый забитый мяч Мбаппе на турнире. Форвард пропускал групповой этап из-за гастроэнтерита и провел чуть более 20 минут с «Ювентусом» в ⅛ финала.

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