Мбаппе ударом через себя забил «Боруссии» на 94-й минуте матча ¼ КЧМ. Это первый гол форварда «Реала» на турнире — он стал победным

Килиан Мбаппе вышел на поле на 67-й минуте. На 4-й компенсированной к основному времени минуте француз забил гол ударом через себя, сделав счет 3:1.
Это первый забитый мяч Мбаппе на турнире. Форвард пропускал групповой этап из-за гастроэнтерита и провел чуть более 20 минут с «Ювентусом» в ⅛ финала.
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