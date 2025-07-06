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Маскерано о том, что не меняет Месси: «Лео счастливее всего, когда играет в футбол. Он дает “Интер Майами огромное преимущество — мы хотим извлечь из этого максимум”

«Интер Майами» победил «Монреаль Импэкт» (4:1) в матче МЛС. 38-летний аргентинский форвард сделал дубль и ассист.

Источник: Спортс"

Об игре.

"В целом мы провели отличный матч. Всегда нелегко возвращаться в лигу после клубного чемпионата мира, но игроки справились с этим идеально.

Это был отличный вечер — мы взяли 3 очень важных очка, которые позволяют нам снова сосредоточиться на МЛС".

О том, что Месси сыграл матч целиком.

"Мы должны понимать, что Лео счастливее всего, когда он играет в футбол. Когда он здоров, он хочет играть каждый раз, и мы позволяем ему это.

Он дает нам огромное преимущество, когда находится на поле. Конечно, мы хотим извлечь из этого максимум пользы«, — сказал тренер “Интер Майами” на послематчевой пресс-конференции.