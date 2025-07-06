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Деку о Ямале: «Ламин — феномен, начало его карьеры очень похоже на Неймара. От него зависит, станет ли он лучшим в мире»

«Ламин — феномен. Станет ли он лучшим в мире, зависит от него самого. В ближайшие несколько лет он будет бороться за чемпионство с “Реалом” в составе “Барселоны”, и это лучшее место для борьбы, лучший сценарий.

Источник: Спортс"

«Ламин — феномен. Станет ли он лучшим в мире, зависит от него самого. В ближайшие несколько лет он будет бороться за чемпионство с “Реалом” в составе “Барселоны”, и это лучшее место для борьбы, лучший сценарий. То же самое можно сказать и о сборной Испании, которая будет блистать на турнирах, потому что она очень сильна.

Начало карьеры Ламина очень похоже на начало карьеры Неймара. Жизнь помогла ему стать таким, какой он есть. Сейчас у него больше ответственности как у игрока, но он в своем возрасте. Когда ему исполнится 30 лет, он будет делать то, что обычно делают 30-летние«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.