Деку о Ямале: «Ламин — феномен, начало его карьеры очень похоже на Неймара. От него зависит, станет ли он лучшим в мире»

«Ламин — феномен. Станет ли он лучшим в мире, зависит от него самого. В ближайшие несколько лет он будет бороться за чемпионство с “Реалом” в составе “Барселоны”, и это лучшее место для борьбы, лучший сценарий. То же самое можно сказать и о сборной Испании, которая будет блистать на турнирах, потому что она очень сильна.