Агент Писарского о том, что форварду не разрешили тренироваться на базе «Крыльев» в период отстранения: «Никто ничего Владимиру не запрещал. Действия игрока и клуба — прямое исполнение решени

«В соответствии со ст. 18. дисциплинарного регламента РФС и во исполнение решения комитета РФС по этике от 03.07.2025, так как решение вступило в силу, Владимир Писарский не может в настоящее время исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором с ФК “Крылья Советов”, в связи с чем у нас нет никаких претензий к клубу по неучастию футболиста в тренировочном процессе с его основной командой.