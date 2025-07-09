Команды не из Европы не выигрывают клубный ЧМ после «Коринтианса» в 2012-м. «Флуминенсе» вылетел в полуфинале

Последней неевропейской командой, побеждавшей на клубном чемпионате мира, был «Коринтианс», завоевавший трофей в 2012 году. За всю историю турнира клубы из Европы выигрывали турнир лишь 4 раза — «Коринтианс» делал это дважды, по одной победе у «Интернасьонала» и «Сан-Паулу».
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