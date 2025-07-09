Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Эгнатия
1
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Виртус
0
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ТНС
0
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Дрита
1
:
Дифферданж
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Викингур Л
2
:
Линколн
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Флориана
2
:
Хаверфордуэст
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Олимпия Л
1
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Левадия
0
:
РФШ
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Иберия 1999
1
:
Мальме
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ноа
1
:
Будучност
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Джозефс
2
:
Клифтонвилл
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
КуПС
1
:
Милсами
0
П1
X
П2

Команды не из Европы не выигрывают клубный ЧМ после «Коринтианса» в 2012-м. «Флуминенсе» вылетел в полуфинале

После поражения «Флуминенсе» от «Челси» (0:2) в полуфинале турнира в борьбе за трофей остались лишь европейские клубы — в финале лондонцы сыграют с «Реалом» или «ПСЖ».

Источник: Спортс"

Последней неевропейской командой, побеждавшей на клубном чемпионате мира, был «Коринтианс», завоевавший трофей в 2012 году. За всю историю турнира клубы из Европы выигрывали турнир лишь 4 раза — «Коринтианс» делал это дважды, по одной победе у «Интернасьонала» и «Сан-Паулу».

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше