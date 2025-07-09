Мареска о «Челси» в финале клубного ЧМ: «Фантастический сезон, мы очень счастливы. “Реал” и “ПСЖ” — топ клубы, но мы сможем победить, надеюсь»

Мы знаем, что у нас есть игроки, способные [забивать голы], и мы знаем, что должны помогать им в ситуациях, когда они могут это сделать, и мы знаем, что Жоао на это способен. Николас [Джексон] — наш игрок. В прошлом сезоне он сыграл почти во всех матчах. Сегодня Жоао вышел в стартовом составе, но он был в порядке. Честно говоря, я очень рад [конкуренции внутри команды], потому что знаю, как сложно играть в каждом матче.