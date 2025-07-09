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Быстров за ужесточение лимита в РПЛ: «Кто-то может позволить себе купить кого угодно, а кто-то — нет. Нужен лимит, чтобы клубы уделяли внимание академиям и воспитанникам»

Ранее появилась информация, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита — одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

Источник: Спортс"

"Для меня оптимальный лимит, когда на поле шесть иностранцев и пять российских футболистов.

Раз мы живем в таких реалиях, что кто-то может позволить себе купить кого угодно, а кто-то — нет, значит, нужно делать такой лимит, чтобы клубы больше уделяли внимание своим академиям и своим воспитанникам.

Как заставить клубы это делать? Естественно, лимит. Лимит был идеальный, когда мы играли.

Появилось много российских футуристов, которых никогда в жизни бы не взяли в топ-клубы из середнячков. Их взяли, они заиграли. Я за ужесточение лимита", — сказал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.