«Ювентус» предложит агентам Влаховича расторгнут контракт форварда, чтобы не платить ему 24 млн евро за сезон

«Ювентус» предложит агентам футболиста расторгнуть договор, чтобы тем самым клуб не стал выплачивать игроку зарплату в размере 24 миллионов евро.
Встреча клуба и представителей форварда должна состояться в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Душан Влахович забил 10 голов и 4 передачи в 29 матчах Серии А.
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