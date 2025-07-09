Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Эгнатия
1
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Виртус
0
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ТНС
0
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Дрита
1
:
Дифферданж
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Викингур Л
2
:
Линколн
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Флориана
2
:
Хаверфордуэст
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Олимпия Л
1
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Левадия
0
:
РФШ
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Иберия 1999
1
:
Мальме
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ноа
1
:
Будучност
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Джозефс
2
:
Клифтонвилл
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
КуПС
1
:
Милсами
0
П1
X
П2

Сергей Кирьяков: «Наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных. “Динамо” пришло к пониманию, что нужен наш тренер. Уже что-то особенное, что отказались от иностранцев»

«Динамо» за последнее время вот пришло к пониманию, что нужен наш специалист. Это же какой-то плюс, наверное.

Источник: Спортс"

Уже что-то особенное, особенно для «Динамо», что вдруг отказались от иностранцев и решили сделать выбор в пользу российского тренера.

Сергей Семак достаточно успешно работает с «Зенитом», а до него сколько иностранцев работало? Наконец-то приняли решение поставить нашего специалиста — ну, наверное, не прогадали.

Понятно, что нет международных матчей, понятно, что лакмусовая бумажка для наших клубов — это кубки. К сожалению, нас там нет, и вряд ли мы там скоро будем.

Но для России, на мой взгляд, наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных«, — сказал бывший главный тренер тульского “Арсенала” Сергей Кирьяков.