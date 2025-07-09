Сергей Кирьяков: «Наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных. “Динамо” пришло к пониманию, что нужен наш тренер. Уже что-то особенное, что отказались от иностранцев»

Уже что-то особенное, особенно для «Динамо», что вдруг отказались от иностранцев и решили сделать выбор в пользу российского тренера.
Сергей Семак достаточно успешно работает с «Зенитом», а до него сколько иностранцев работало? Наконец-то приняли решение поставить нашего специалиста — ну, наверное, не прогадали.
Понятно, что нет международных матчей, понятно, что лакмусовая бумажка для наших клубов — это кубки. К сожалению, нас там нет, и вряд ли мы там скоро будем.
Но для России, на мой взгляд, наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных«, — сказал бывший главный тренер тульского “Арсенала” Сергей Кирьяков.