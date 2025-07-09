«Ямаль может стать лучше Месси. Он обводит соперников, будто бы играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами». Пети о вингере «Барсы»

"Не могу назвать футболиста, который играл бы настолько впечатляюще в его возрасте. Каждый раз, когда он касается мяча, что-то происходит.
Можно подумать, что ему 28 лет, и он в расцвете сил. Он обводит соперников, будто бы играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами — вот такой у него уровень.
Ламин может стать даже лучше Месси. Месси выиграл восемь «Золотых мячей».
У Ямаля будет мотивация двигаться дальше. За ним приятно наблюдать«, — сказал бывший футболист “Барселоны” Эммануэль Пети в интервью Escapist Magazine.
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