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Орещук про РПЛ: «Ужесточение лимита не сделает наш футбол лучше. Если везем легионеров, они должен быть на голову сильнее наших. Нужно ужесточать параметры иностранцев»

Ранее появилась информация, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита — одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

Источник: Спортс"

"Понимаете, тут тоже палка о двух концах. Если мы везем легионеров, они должен быть на голову сильнее наших футболистов.

Нужно понять, кого мы можем везти, кого не надо везти. Или есть клубы, которые готовы платить за иностранцев в заявке — пусть они доплачивают и приносят деньги в казну.

Просто легионеров убрать? Так мы будем из Камбоджи и непонятно откуда везти футболистов.

Ужесточение лимита точно не сделает наш футбол лучше. Здесь нужно параметры легионеров ужесточать.

Если мы хотим уровень чемпионата поднять, тогда надо его и у иностранцев улучшать. Да, их можно сократить, но везти качественных. Таких, как был Малком, и тому подобное«, — сказал бывший спортивный директор “Динамо” Роман Орещук.