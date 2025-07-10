Тео прошел медосмотр и подписал трехлетний контракт с «Аль-Хилалем» (Джанлука Ди Марцио)

По информации Джанлуки Ди Марцио, 27-летний игрок прошел медосмотр в Париже и подписал трехлетний контракт с новым клубом.
Утверждалось, что француз может заработать 60 миллионов евро за весь срок договора.
В прошедшем сезоне Тео провел 33 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.
Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше