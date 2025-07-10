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Тео прошел медосмотр и подписал трехлетний контракт с «Аль-Хилалем» (Джанлука Ди Марцио)

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии выплатит 25 миллионов евро за левого защитника «Милана».

Источник: Спортс"

По информации Джанлуки Ди Марцио, 27-летний игрок прошел медосмотр в Париже и подписал трехлетний контракт с новым клубом.

Утверждалось, что француз может заработать 60 миллионов евро за весь срок договора.

В прошедшем сезоне Тео провел 33 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

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