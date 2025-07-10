Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
17:00
Атлетик Э
:
Дюделанж
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.38
П2
2.50
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Шелбурн
1
:
Линфилд
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ФКСБ
3
:
Интер Э
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Лудогорец
1
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Жальгирис В
2
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2

«Реал» не выиграл ни одного турнира в 2025 году — впервые с 2021-го

Команда Хаби Алонсо сегодня была разгромлена «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

Ранее в этом году «Реал» под руководством Карло Анчелотти упустил возможность выиграть Ла Лигу, Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Все трофеи в Испании завоевала «Барселона», из ЛЧ мадридцы вылетели от «Арсенала».

В последний раз «Реал» оставался без трофеев в 2021 году.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше