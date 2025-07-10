«Реал» не выиграл ни одного турнира в 2025 году — впервые с 2021-го

Ранее в этом году «Реал» под руководством Карло Анчелотти упустил возможность выиграть Ла Лигу, Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Все трофеи в Испании завоевала «Барселона», из ЛЧ мадридцы вылетели от «Арсенала».
В последний раз «Реал» оставался без трофеев в 2021 году.
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ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше