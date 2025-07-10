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У «Реала» первое поражение при Алонсо. Были 4 победы подряд и ничья

«ПСЖ» разгромил мадридцев (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира. Команда Алонсо вылетела с турнира.

Источник: Спортс"

Всего при новом тренере испанский клуб провел 6 матчей.

В первой игре под руководством Алонсо мадридцы сыграли вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем одержали 4 победы подряд: над «Пачукой» (3:1), «Зальцбургом» (3:0), «Ювентусом» (1:0) и «Боруссией» на КЧМ.

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