Фабиан Руис набрал 13 очков за 2 гола «Реалу». У Дембеле и Хакими — по 9

Усман Дембеле отдал ассист на Руиса на 6-й минуте и забил сам на 9-й. У него за матч 9 очков (+1 за игру, +5 за гол, +3 за ассист), с ним в команде играют 10,43% фэнтези-менеджеров.
9 очков набрал и Ашраф Хакими — у защитника голевая передача на 2-й мяч Руиса. Его выбрали 59,05% игроков, он — лучший по очкам и самым популярный в фэнтези-турнире.
В финале «ПСЖ» сыграет с «Челси», игра пройдет 13 июля в 22:00 мск.
? Моя команда на КЧМ.
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