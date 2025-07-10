«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и трижды уступил

В последних пяти играх парижане одержали над испанским клубом три победы, две из которых — разгромные (3:0 и 4:0). Также между ними была одна ничья.
Единственная победа «Реала» над «ПСЖ» за последние пять матчей состоялась 3 марта 2022 года.
Команда Луиса Энрике разгромила мадридцев в полуфинале клубного ЧМ со счетом 4:0.
В последних пяти играх парижане одержали над испанским клубом три победы, две из которых — разгромные (3:0 и 4:0). Также между ними была одна ничья.
Единственная победа «Реала» над «ПСЖ» за последние пять матчей состоялась 3 марта 2022 года.