Алонсо про 0:4 от «ПСЖ»: «Их проект строится два года, а мы только начинаем. Больно, но это сигнал о том, сколько работы “Реалу” предстоит»

Сегодняшний матч полезен для понимания, сколько нам еще нужно улучшать. Мы только начинаем, у нас три недели в соревновательном режиме без тренировок, и теперь мы знаем, где находимся, видим, где хотим быть, и будем к этому готовиться. Через четыре недели мы вернемся«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире DAZN.