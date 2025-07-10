Энрике про 4:0 с «Реалом»: «Отлично, мы довольны. “ПСЖ” почти у цели, хотим сотворить историю»

Сегодня было слишком жарко для меня. Но у нас особый сезон, это особый момент. Думаю, мы заслуживаем победить.
Мы постараемся. Остался один шаг, на пути — хорошая команда, «Челси», которая проявляет себя на протяжении всего турнира. Сейчас нам надо подготовиться, восстановиться.
Мы почти у цели. Мы хотим сотворить историю, а затем отправиться отдыхать«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.
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