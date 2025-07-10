Вьери о Роналдо: «Его травма подкосила “Интер”, его не было почти 2 года. Но мы были как лучшие друзья. Когда мы приходили в ресторан, люди вставали и аплодировали нам. Я думал: “Что за&

Нам пришлось ждать больше полутора лет, и это долгий срок. Это сильно нас подкосило. В одном из первых матчей после его возвращения, против «Брешии», я помог ему забить, отдав пас в штрафной после стенки. Мы выиграли 3:1, и я тоже забил два гола. Спустя две недели мы выиграли у «Пьяченцы» 3:2, и я снова сделал дубль.