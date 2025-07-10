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Вьери о Роналдо: «Его травма подкосила “Интер”, его не было почти 2 года. Но мы были как лучшие друзья. Когда мы приходили в ресторан, люди вставали и аплодировали нам. Я думал: “Что за&

«Когда я присоединился к “Интеру”, помню, как в раздевалку вошел Роналдо. Я встал, подошел к нему и сказал: “Я приехал играть с тобой”. К сожалению, мы мало сыграли вместе.

Источник: Спортс"

Вскоре после моего трансфера он травмировал колено и выбыл почти на два года. Это был серьезный разрыв сухожилия — очень сложная травма.

Когда он вернулся домой после операции, я навестил его. Я был у него в комнате, пока он прикладывал лед, и он сказал: «Бобо, на этот раз я серьезно повредил ногу». Мы не знали, сможет ли он снова играть.

Через три или четыре месяца он уже бегал, но иногда из его колена торчал кусок металла. Я был в шоке: «Что за хрень?!».

Нам пришлось ждать больше полутора лет, и это долгий срок. Это сильно нас подкосило. В одном из первых матчей после его возвращения, против «Брешии», я помог ему забить, отдав пас в штрафной после стенки. Мы выиграли 3:1, и я тоже забил два гола. Спустя две недели мы выиграли у «Пьяченцы» 3:2, и я снова сделал дубль.

Один из голов я забил с пенальти. Я протянул мяч Роналдо, потому что именно он обычно бил с точки, а он ответил: «Нет-нет, Бобо, ты бей, ты должен стать лучшим бомбардиром в этом сезоне». Он вернул мне мяч, и я забил. Я был благодарен ему.

У нас были очень хорошие отношения, как у лучших друзей. Мы вместе ходили в миланские рестораны, и люди вставали и начинали аплодировать, когда мы появлялись. Я думал: «Что за черт? Мы что, The Beatles?» Безумие«, — сказал бывший нападающий “Интера”.