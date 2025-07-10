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Куртуа о словах Тебаса про КЧМ: «С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президенты так высказывались. Он хочет привлечь к себе внимание»

"С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президент о таком говорил.

Источник: Спортс"

Клубный ЧМ может не нравиться Тебасу, но он существует, и мы здесь. А этот человек, кажется, хочет привлечь к себе внимание.

Не видел, чтобы подобным образом высказывались президенты других лиг«, — сказал вратарь “Реала”.