Куртуа о словах Тебаса про КЧМ: «С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президенты так высказывались. Он хочет привлечь к себе внимание»

Клубный ЧМ может не нравиться Тебасу, но он существует, и мы здесь. А этот человек, кажется, хочет привлечь к себе внимание.
Не видел, чтобы подобным образом высказывались президенты других лиг«, — сказал вратарь “Реала”.
"С Ла Лигой вечно одно и то же. Не слышал, чтобы в Италии, Англии или НБА президент о таком говорил.
Клубный ЧМ может не нравиться Тебасу, но он существует, и мы здесь. А этот человек, кажется, хочет привлечь к себе внимание.
Не видел, чтобы подобным образом высказывались президенты других лиг«, — сказал вратарь “Реала”.