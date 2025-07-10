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Энрике о 4:0 с «Реалом»: «Телефон забит поздравлениями от фанатов “Барселоны”. “ПСЖ” в шаге от завоевания всех трофеев, мало кто на такое способен. Не думал, что у

«Когда играешь с такими большими командами, всегда выкладываешься на 100%. “Реал” был и всегда будет великой командой. Ни на секунду мы не расслаблялись, хотя некоторым футболистам был нужен отдых из-за риска переутомления.

Источник: Спортс"

Мой телефон забит поздравлениями от фанатов «Барселоны».

Мы с самого начала хотели войти в историю. Это всегда сложно, потому что мало кто на такое способен, а мы находимся в шаге от того, чтобы завоевать все трофеи, за которые боролись. Это много для нас значит, как и для фанатов и организации.

Мне в радость работать в «ПСЖ». Никогда не думал, что перед нами будут стоять столь высокие цели«, — отметил главный тренер “ПСЖ”.

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