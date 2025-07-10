Семак о 5:2 со «Сьоном»: «Надеюсь, команды из Европы будут приезжать в Петербург почаще. Спорт объединяет людей»

Что касается самого матча, он получился достаточно открытым, особенно во втором тайме, с большим количеством голевых моментов и забитых мячей. Я думаю, что такой открытый футбол нравится болельщикам. И забитые мячи в большом количестве тоже доставляют удовольствие любителям футбола. Для нас это полезные матчи и с точки зрения игры против команды, которая представляет швейцарский чемпионат, против европейской команды.