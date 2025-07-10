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Семак о 5:2 со «Сьоном»: «Надеюсь, команды из Европы будут приезжать в Петербург почаще. Спорт объединяет людей»

"Хорошая атмосфера и поддержка болельщиков, которые украшают наши матчи во время предсезонной подготовки.

Источник: Спортс"

Что касается самого матча, он получился достаточно открытым, особенно во втором тайме, с большим количеством голевых моментов и забитых мячей. Я думаю, что такой открытый футбол нравится болельщикам. И забитые мячи в большом количестве тоже доставляют удовольствие любителям футбола. Для нас это полезные матчи и с точки зрения игры против команды, которая представляет швейцарский чемпионат, против европейской команды.

Конечно, было интересно сыграть. Это первая ласточка — команда из Европы, за исключением сербов, которые часто приезжают к нам в гости. Команды из других стран редко посещают нас. Надеюсь, будут приезжать почаще — первый шаг сделан. Еще раз повторюсь, спорт объединяет людей, — сказал тренер «Зенита».