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Руис о 4:0 с «Реалом»: «ПСЖ» показал идеальную игру против поистине топ-команды. Хотим завоевать очередной трофей"

"Мы провели невероятный матч, показав идеальную игру против поистине топ-команды.

Источник: Спортс"

Мы так рады выходу в финал! Теперь хотим завершить турнир наилучшим образом и завоевать очередной трофей«, — сказал хавбек “ПСЖ”.

В решающем матче парижане сыграют с «Челси» 13 июля.

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