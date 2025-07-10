Алонсо о последнем матче Модрича за «Реал»: «Легенда клуба, легенда футбола. Его навсегда запомнят в “Мадриде”

«Он легенда клуба. Он легенда футбола. Я был его одноклубником, а теперь его тренер. Его навсегда запомнят в “Мадриде”, — сказал тренер “Реала”.
Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. В составе мадридцев футболист выиграл 28 трофеев, включая 6 побед в Лиге чемпионов.
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