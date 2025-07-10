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Алонсо о последнем матче Модрича за «Реал»: «Легенда клуба, легенда футбола. Его навсегда запомнят в “Мадриде”

39-летний хавбек провел последний матч за мадридский клуб — с «ПСЖ» (0:4) в ½ финала клубного ЧМ. Сообщалось, что этим летом хорват перейдет в «Милан».

Источник: Спортс"

«Он легенда клуба. Он легенда футбола. Я был его одноклубником, а теперь его тренер. Его навсегда запомнят в “Мадриде”, — сказал тренер “Реала”.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. В составе мадридцев футболист выиграл 28 трофеев, включая 6 побед в Лиге чемпионов.

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