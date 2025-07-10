Мусаев о том, что мало кто желает стать тренером академии «Краснодара»: «Мне это непонятно. Да, курьером, будучи студентом, можно заработать больше, зато здесь огромные перспективы»

Мне это непонятно. Да, может, у тебя зарплата какое-то время будет меньше, зато огромные перспективы, да и в целом считаю профессию детского тренера очень почетной. Ты можешь развиваться, ездить по всей стране. Я бывал на многих соревнованиях, в том числе в Европе. Это очень интересная жизнь, где ты каждый день видишь, как растут дети, и растешь вместе с ними.