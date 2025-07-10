Раков об уходе из «Локо»: «Травма сильно выбила меня из строя, выпал из состава. В “Крыльях” смогу играть больше, надеюсь»

— Мне кажется, в том моменте сильную роль сыграла травма. До нее я немало играл за «Локомотив» и неплохо себя показывал. Все нормально было. А после нее выпал из состава. Очень сильно она меня выбила из строя. Надеюсь, теперь в «Крыльях» ничего не помешает и смогу играть больше, показывать себя и помогать команде.