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Раков об уходе из «Локо»: «Травма сильно выбила меня из строя, выпал из состава. В “Крыльях” смогу играть больше, надеюсь»

— Считаете «Крылья» оптимальным вариантом для получения игровой практики?

Источник: Sports

— Мне в любом случае хотелось больше играть, поэтому возник вариант с арендой. Спасибо «Локомотиву», что пошел мне навстречу.

Сейчас мне нравится в «Крыльях», интересно играть и тренироваться. Надеюсь, в сезоне тоже все получится хорошо. Хочется больше играть, показать как можно лучшую статистику и при этом помочь команде добиться успешных результатов. Просто надо хорошо играть.

— В «Локо» очень ярко показал себя Батраков, но и вы в начале сезона были еще одним молодым футболистом, который качественно играл в РПЛ. Почему потом не удалось это продолжить?

— Мне кажется, в том моменте сильную роль сыграла травма. До нее я немало играл за «Локомотив» и неплохо себя показывал. Все нормально было. А после нее выпал из состава. Очень сильно она меня выбила из строя. Надеюсь, теперь в «Крыльях» ничего не помешает и смогу играть больше, показывать себя и помогать команде.

— Как оцените свое состояние перед началом сезона?

— В целом — неплохо. Довольно хорошо вышел на поле в матче со «Спартаком» (2:2), сделал голевую передачу, забил гол. Это была уже моя третья игра за «Крылья».

Поначалу, когда пришел в команду, чуть-чуть переживал, оказавшись в новом коллективе. Но сейчас уже познакомился со всеми ребятами, постепенно вливаюсь в команду, находим взаимодействие на поле и набираем форму. Достаточно быстро адаптировался в «Крыльях». И хорошо, что получилось так себя проявить в матче со «Спартаком», — сказал Раков.