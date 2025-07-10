Мусаев о мечте Галицкого об 11 воспитанниках «Краснодара» в основе: «Будут они сильнее легионеров — станет так. Сейчас он считает, что соотношение идеальное»

Он очень любит академию, хотел бы, чтобы в основе было больше ее игроков, но считает, что все должно быть по спортивному принципу. Будут они сильнее легионеров — станет так. Возможно, когда-то вектор клуба поменяется. Но сейчас никто об этом не тревожится, все наслаждаются процессом и тем, что сегодня мы — чемпионы, — сказал тренер «Краснодара».