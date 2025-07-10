«Торпедо» исключено из РПЛ после задержания волгоградского арбитра Богдана Головко

Напомним, арбитр Головко 8 июля был задержан полицией по итогам его работы в поединке Первой лиги с участием «Торпедо» и «КАМАЗа». По данным РБК, Богдан подозревается в совершении коррупционного преступления, повлиявшего на результаты чемпионата России. Головко грозит до 7 лет лишения свободы по ст. 184 УК РФ — оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Волгоградский журналист Сергей Хохлов прокомментировал задержание Головко и предположил, что его арест мог быть связан с борьбой против «Торпедо» и не желанием пускать столичный клуб в РПЛ.