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«Торпедо» исключено из РПЛ после задержания волгоградского арбитра Богдана Головко

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня, 10 июля, принял решение об исключении московского «Торпедо» из числа участников Российской премьер-лиги сезона 2025/2026 после задержания представляющего Волгоград арбитра Богдана Головко из-за скандального судейства в заключительном матче Первой лиги 2024/2025, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт РФС.

Источник: БЕЛТА

Напомним, арбитр Головко 8 июля был задержан полицией по итогам его работы в поединке Первой лиги с участием «Торпедо» и «КАМАЗа». По данным РБК, Богдан подозревается в совершении коррупционного преступления, повлиявшего на результаты чемпионата России. Головко грозит до 7 лет лишения свободы по ст. 184 УК РФ — оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Волгоградский журналист Сергей Хохлов прокомментировал задержание Головко и предположил, что его арест мог быть связан с борьбой против «Торпедо» и не желанием пускать столичный клуб в РПЛ.

На сегодняшнем заседании КДК РФС было принято решение исключить «Торпедо» из участников РПЛ за попытку организации договорных матчей. Кроме того, клуб оштрафован на 5 миллионов рублей, а совладелец команды Леонид Соболев и бывший директор Валерий Скородумов отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно.

Отметим, в итоговом решении КДК РФС матч «Торпедо»- «КАМАЗ», на котором работал Головко, не указан.

— В соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года) — запретить Скородумову В. В. осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 10 лет.

— В соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года) — запретить Соболеву Л. Д. осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет.

— В соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 25-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Родина», который состоялся 22 марта 2025 года; матч 29-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Урал», который состоялся 21 апреля 2025 года; матч 32-го тура Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд «Первая лига» сезона 2024−2025 годов между командами «Торпедо-Москва» — «Шинник», который состоялся 11 мая 2025 года): — исключить ФК «Торпедо-Москва» г. Москва из числа участников Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2025−2026 годов;

— оштрафовать ФК «Торпедо-Москва» г. Москва на 5 000 000 рублей.

Новый состав участников сезона РПЛ, который стартует 18 июля, утвердит Исполком РФС. В какой лиге сыграет «Торпедо» в предстоящем сезоне, станет известно позднее. Есть вероятность, что московский клуб будет выступать в подэлитном дивизионе вместе с «Ротором».