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«Я похожа на Месси! У меня тоже хорошо развита техника. Однажды я забила на иностранном турнире, и меня стали называть Месси». Ставшая мемом футболистка Туркменистана о сравнениях

Ранее в интернете завирусились видео с игрой 25-летней Марией Чарыевой, которую прозвали «идеальным таранным форвардом». Она также выступает за национальную команду по футзалу.

Источник: Спортс"

— Ориентируешься на кого-то в женском футболе?

— Не наблюдаю за женским футболом. Мужской — да.

— Почему?

— Выше уровень, наблюдать интереснее. Есть очень хорошие женские команды, но я никого там не знаю.

— С кем из мирового футбола можешь себя сравнить?

— Думаю, я похожа на Месси! Нравится его техника. У меня тоже хорошо развит этот компонент. Однажды я забила на иностранном турнире, и после этого меня стали называть Месси.

— Тебе не нравится это прозвище?

— Нравится. Но я не Месси, а Мария. Не хочу быть копией какого-то футболиста. Я индивидуальность, — заявила Чарыева.