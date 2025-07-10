«Я похожа на Месси! У меня тоже хорошо развита техника. Однажды я забила на иностранном турнире, и меня стали называть Месси». Ставшая мемом футболистка Туркменистана о сравнениях

— Ориентируешься на кого-то в женском футболе?
— Не наблюдаю за женским футболом. Мужской — да.
— Почему?
— Выше уровень, наблюдать интереснее. Есть очень хорошие женские команды, но я никого там не знаю.
— С кем из мирового футбола можешь себя сравнить?
— Думаю, я похожа на Месси! Нравится его техника. У меня тоже хорошо развит этот компонент. Однажды я забила на иностранном турнире, и после этого меня стали называть Месси.
— Тебе не нравится это прозвище?
— Нравится. Но я не Месси, а Мария. Не хочу быть копией какого-то футболиста. Я индивидуальность, — заявила Чарыева.