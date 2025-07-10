«Тоттенхэм» за 55 млн фунтов купил Кудуса у «Вест Хэма»

За «Тоттенхэм» Кудус будет выступать под 20-м номером.
В минувшем сезоне Мохаммед провел в АПЛ 32 игры и забил 5 голов, а также сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» продал полузащитника за 55 млн фунтов. Футболист сборной Ганы заключил со «шпорами» контракт на шесть лет.
За «Тоттенхэм» Кудус будет выступать под 20-м номером.
В минувшем сезоне Мохаммед провел в АПЛ 32 игры и забил 5 голов, а также сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com.