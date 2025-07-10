Модрич о главном моменте в «Реале»: «Всегда вспоминаю “Десиму”, положившую начало невероятному доминированию. Мы выиграли 6 ЛЧ за 10 лет»

«Трудно выбрать один момент среди множества прекрасных мгновений, которые я здесь пережил, но я всегда выделяю и хочу вспомнить “Десиму”, потому что именно тогда все началось. Она положила начало невероятному доминированию в течение последних 12 или 13 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов 6 раз за 10 лет.
Я всегда упоминаю «Десиму», потому что это было впечатляюще, и то, как мы ее выиграли, идеально отражает, что такое «Реал Мадрид», — сказал покидающий «Реал» полузащитник.
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Один из самых титулованных клубов мира и лучший в XX веке по версии ФИФА. ФК «Реал Мадрид» — клуб, который чаще других выигрывал Лигу Чемпионов — самый престижный турнир Старого света. О том, почему их называли «галактикос» в начале нулевых и что происходит с королевским клубом прямо сейчас, — читайте в нашем материале.Читать дальше