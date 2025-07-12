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Ракитич о «Барсе» с Месси, Суаресом и Неймаром: «Могли выиграть ЛЧ 3−4 раза, очень обидно. Мы перестали обращать внимание на детали — футбол наказывает вас, если пустить все на самотек&

— Эта атака cмогла выиграть только одну Лигу чемпионов. Это грустно. Что произошло?

Источник: Спортс"

— Это очень печально. Это очень расстраивает и злит нас. И я уверен, что Лео [Месси], Луис [Суарес], Неймар, Бускетс, Андрес [Иньеста], Пике и все остальные хотели бы устроить друг другу хорошую взбучку, потому что я много раз говорил при всем моем уважении: «Мы расслабились».

Я уже говорил, что Хави в том первом сезоне (в сезоне-2014/15, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу, ЛЧ и Кубок Испании — Спортс«“) был очень важной фигурой. Тогда мы этого не понимали, но теперь, по прошествии времени, думаю, мы осознаем это. Без него все те детали, которые он контролировал, ускользали от нас. И это очень обидно, потому что, я думаю, мы могли бы выиграть Лигу чемпионов три или четыре раза.

— Что случилось с его уходом?

— Не знаю. Если бы это было так легко объяснить или исправить, мы бы сразу сделали это. Но иногда случается так, что, возможно, вы перестаете обращать внимание на детали. Выиграть рядовой матч на групповом этапе или хорошо подготовиться к ответному матчу после победы в первом матче дома. Вы пускаете все на самотек, и в итоге футбол, особенно на самом высоком уровне, наказывает вас. Честно говоря, это случалось с нами часто, — сказал завершивший карьеру бывший полузащитник «Барселоны».

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