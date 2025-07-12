Ракитич о «Барсе» с Месси, Суаресом и Неймаром: «Могли выиграть ЛЧ 3−4 раза, очень обидно. Мы перестали обращать внимание на детали — футбол наказывает вас, если пустить все на самотек&

Я уже говорил, что Хави в том первом сезоне (в сезоне-2014/15, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу, ЛЧ и Кубок Испании — Спортс«“) был очень важной фигурой. Тогда мы этого не понимали, но теперь, по прошествии времени, думаю, мы осознаем это. Без него все те детали, которые он контролировал, ускользали от нас. И это очень обидно, потому что, я думаю, мы могли бы выиграть Лигу чемпионов три или четыре раза.