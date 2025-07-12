Терри о современном футболе: «Не получаю удовольствия от просмотра — скучно, когда против “Ман Сити” 11 игроков за линией мяча. Не вижу тех, кто, как Азар или Коул, заставляет вскакивать с места&r

Ребята, которые основали Baller League, парень по имени Феликс, пользующийся поддержкой в Германии и во всем мире, были сыты по горло просмотром тактических игр. Например, те, в которых команды играют против «Ман Сити», и 11 человек находятся за линией мяча — это скучно. «Ман Сити» пытается сломить соперника, это действительно скучно.