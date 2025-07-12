Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Терри о современном футболе: «Не получаю удовольствия от просмотра — скучно, когда против “Ман Сити” 11 игроков за линией мяча. Не вижу тех, кто, как Азар или Коул, заставляет вскакивать с места&r

"Я больше не получаю удовольствия от просмотра футбола.

Источник: Спортс"

Ребята, которые основали Baller League, парень по имени Феликс, пользующийся поддержкой в Германии и во всем мире, были сыты по горло просмотром тактических игр. Например, те, в которых команды играют против «Ман Сити», и 11 человек находятся за линией мяча — это скучно. «Ман Сити» пытается сломить соперника, это действительно скучно.

Вы не так часто видите удары, не видите, чтобы такие люди, как Эден Азар или Джо Коул, заставляли людей вскакивать с места.

Они основали Baller League, где по правилам, пересекая линию центра поля, вы должны идти вперед, и вернуться назад нельзя. Детям нравится на это смотреть. Все идет к тому что люди сыты по горло футболом«, — сказал бывший защитник “Челси” в интервью talkSPORT.

Baller League — соревнование по футболу в формате «6 на 6», основанное немецким предпринимателем Феликсом Старком в 2024 году. В первом розыгрыще турнира в Великобритании Терри возглавлял команду 26ers, одержавшую 3 победы в 11 матчах.