Терри о современном футболе: «Не получаю удовольствия от просмотра — скучно, когда против “Ман Сити” 11 игроков за линией мяча. Не вижу тех, кто, как Азар или Коул, заставляет вскакивать с места&r

Ребята, которые основали Baller League, парень по имени Феликс, пользующийся поддержкой в Германии и во всем мире, были сыты по горло просмотром тактических игр. Например, те, в которых команды играют против «Ман Сити», и 11 человек находятся за линией мяча — это скучно. «Ман Сити» пытается сломить соперника, это действительно скучно.
Вы не так часто видите удары, не видите, чтобы такие люди, как Эден Азар или Джо Коул, заставляли людей вскакивать с места.
Они основали Baller League, где по правилам, пересекая линию центра поля, вы должны идти вперед, и вернуться назад нельзя. Детям нравится на это смотреть. Все идет к тому что люди сыты по горло футболом«, — сказал бывший защитник “Челси” в интервью talkSPORT.
Baller League — соревнование по футболу в формате «6 на 6», основанное немецким предпринимателем Феликсом Старком в 2024 году. В первом розыгрыще турнира в Великобритании Терри возглавлял команду 26ers, одержавшую 3 победы в 11 матчах.