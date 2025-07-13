Депутат Свищев о деле «Торпедо»: «Футбол остается спортом номер один в России, скандалы были всегда. Сейчас появится доверие к правоохранительным органам и РФС»

— Бьют ли скандалы по имиджу российского футбола, и остается ли футбол спортом номер один в России?
— Конечно, футбол остается и останется спортом номер один в России. Это однозначно. Статистика говорит сама за себя.
— Бьет ли это по имиджу?
— В футболе давно скандалы, уже много‑много лет в российских клубах и лигах периодически возникают те или иные публичные скандалы. Но проблемы внутри футбола были всегда. Другой вопрос — они редко выходили на публику. Сейчас все прорвалось. Многие болельщики, спортсмены и футбольные специалисты сидели и смотрели, чем же это закончится. Продолжение следует. Мы видим и задержания, и исключения из лиги, и уголовные дела. Не думаю, что это финиш. Будет много эпизодов, которые станут продолжением этой истории.
Больше бы по имиджу ударило, если бы дело замяли и забыли. А сейчас, думаю, появится доверие к футболу, правоохранительным органам, нашему футбольному союзу. Если дело будет доведено до конца, то это будет мощным сигналом для будущих поколений футболистов. Что справедливость и честность существуют. Надо уповать не на договорные матчи, не на судейство, которое можно купить и через которое можно добиться результата, а на собственные силы, команду и веру в своего тренера.
В футболе неприятная ситуация, но сейчас ее нужно довести до конца, чтобы у всех появилась вера и надежда, — сказал депутат Госдумы.