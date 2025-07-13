Депутат Свищев о деле «Торпедо»: «Футбол остается спортом номер один в России, скандалы были всегда. Сейчас появится доверие к правоохранительным органам и РФС»

— В футболе давно скандалы, уже много‑много лет в российских клубах и лигах периодически возникают те или иные публичные скандалы. Но проблемы внутри футбола были всегда. Другой вопрос — они редко выходили на публику. Сейчас все прорвалось. Многие болельщики, спортсмены и футбольные специалисты сидели и смотрели, чем же это закончится. Продолжение следует. Мы видим и задержания, и исключения из лиги, и уголовные дела. Не думаю, что это финиш. Будет много эпизодов, которые станут продолжением этой истории.