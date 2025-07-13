Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Депутат Свищев о деле «Торпедо»: «Футбол остается спортом номер один в России, скандалы были всегда. Сейчас появится доверие к правоохранительным органам и РФС»

В четверг КДК РФС принял решение исключить московский клуб из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору «Торпедо» Валерия Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву — на 5 лет.

Источник: Спортс"

— Бьют ли скандалы по имиджу российского футбола, и остается ли футбол спортом номер один в России?

— Конечно, футбол остается и останется спортом номер один в России. Это однозначно. Статистика говорит сама за себя.

— Бьет ли это по имиджу?

— В футболе давно скандалы, уже много‑много лет в российских клубах и лигах периодически возникают те или иные публичные скандалы. Но проблемы внутри футбола были всегда. Другой вопрос — они редко выходили на публику. Сейчас все прорвалось. Многие болельщики, спортсмены и футбольные специалисты сидели и смотрели, чем же это закончится. Продолжение следует. Мы видим и задержания, и исключения из лиги, и уголовные дела. Не думаю, что это финиш. Будет много эпизодов, которые станут продолжением этой истории.

Больше бы по имиджу ударило, если бы дело замяли и забыли. А сейчас, думаю, появится доверие к футболу, правоохранительным органам, нашему футбольному союзу. Если дело будет доведено до конца, то это будет мощным сигналом для будущих поколений футболистов. Что справедливость и честность существуют. Надо уповать не на договорные матчи, не на судейство, которое можно купить и через которое можно добиться результата, а на собственные силы, команду и веру в своего тренера.

В футболе неприятная ситуация, но сейчас ее нужно довести до конца, чтобы у всех появилась вера и надежда, — сказал депутат Госдумы.