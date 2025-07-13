«Штутгарт» не продал Вольтемаде «Баварии» за 40+5 млн евро. Форварда оценивают не менее чем в 80 млн (Bild)

Сообщается, что «Штутгарт» готов отпустить Вольтемаде не менее чем за 80 млн евро. При этом в клубе учитывают, что у «Баварии» появились дополнительные деньги после выступления на клубном чемпионате мира.
Также отмечается, что главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс и спортивный директор клуба Фабиан Вольгемут уверены, что Вольтемаде останется в клубе на следующий сезон.
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