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«Штутгарт» не продал Вольтемаде «Баварии» за 40+5 млн евро. Форварда оценивают не менее чем в 80 млн (Bild)

Как передает Get Football News Germany со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб был готов заплатить за 23-летнего нападающего 40+5 млн евро, но предложение было немедленно отклонено.

Источник: Спортс"

Сообщается, что «Штутгарт» готов отпустить Вольтемаде не менее чем за 80 млн евро. При этом в клубе учитывают, что у «Баварии» появились дополнительные деньги после выступления на клубном чемпионате мира.

Также отмечается, что главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс и спортивный директор клуба Фабиан Вольгемут уверены, что Вольтемаде останется в клубе на следующий сезон.

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