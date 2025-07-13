Бабаев об 1:0 с «Краснодаром» в Суперкубке: «Рады победе над чемпионом в таком ярком матче. Для ЦСКА это вдвойне важно — команда немного растеряна после решения Николича»

— Очень рады одержать победу над чемпионом в таком ярком матче. Непростая игра. В первом тайме, на мой взгляд, у «Краснодара» было определенное игровое преимущество, но ребята собрались, и уже в концовке первых 45 минут чаша весов склонилась в нашу сторону, а во втором тайме мы уже играли с преимуществом.