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Бабаев об 1:0 с «Краснодаром» в Суперкубке: «Рады победе над чемпионом в таком ярком матче. Для ЦСКА это вдвойне важно — команда немного растеряна после решения Николича»

В матче OLIMPBET Суперкубка России армейцы обыграли «Краснодар» со счетом 1:0.

Источник: Спортс"

— Очень рады одержать победу над чемпионом в таком ярком матче. Непростая игра. В первом тайме, на мой взгляд, у «Краснодара» было определенное игровое преимущество, но ребята собрались, и уже в концовке первых 45 минут чаша весов склонилась в нашу сторону, а во втором тайме мы уже играли с преимуществом.

Для нас вдвойне важно победить, так как у ЦСКА новый тренер, это всегда достаточно сложный период, когда меняется тренер, тем более в столь неожиданных для нас обстоятельствах.

— Важно, когда приходит новый тренер, начинать с трофея?

— Это очень важно. Это трудно переоценить, потому что очевидно, что команда и мы все были немножко растеряны после всех известных событий, когда Марко Николич это решение принял, — сказал гендиректор ЦСКА.