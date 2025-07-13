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Фердинанд поддержал Мадуэке на фоне недовольства фанатов «Арсенала» трансфером игрока: «Просто позор. Надеюсь, переход состоится, и Нони засунет весь негатив обратно в глотки этим самозванцам»

Ранее фанаты «Арсенала» создали петицию против трансфера англичанина. Мадуэке близок к переходу из «Челси» за 48,5 млн фунтов.

Источник: Спортс"

«Нони Мадуэке. Для 23-летнего молодого английского футболиста — быть очерненным, затравленным, публично униженным и полностью раздавленным в тот момент, когда он должен праздновать трансфер стоимостью 55 миллионов фунтов стерлингов… Да, молодой парень с мечтой, который вот-вот должен осуществить переход за 55 миллионов в клуб, о котором мечтал, покидая при этом принципиального соперника — и быть так встреченным частью фанатов “Арсенала” — это просто позор.

Просто поставьте себя на его место хотя бы на минуту. Представьте себя на месте его родителей, и подумайте, какие чувства они испытывают. Повторю еще раз: в такой момент — как игрок, как человек, как семья — вы должны праздновать. Я искренне надеюсь, что рядом с ним сейчас находятся близкие, которые поддерживают его.

Фанаты имеют право не соглашаться с трансферами или решениями своего клуба, но то, как некоторые выражают свое мнение публично, а особенно те, кто пошел еще дальше и подписал петицию против подписания этого игрока — это за гранью. Я никогда не видел ничего подобного и надеюсь, что больше не увижу.

Как я уже сказал — просто представьте, что это ваш лучший друг, член семьи, брат, сын… И скажите — как бы вы себя чувствовали, если бы он оказался мишенью такого отвратительного поведения? Кстати, это обращение не ко всем болельщикам «Арсенала», а лишь к небольшой части, которая, к сожалению, стала слишком громкой.

Я просто надеюсь, что трансфер все же состоится, и Нони Мадуэке засунет весь этот негатив обратно в глотки этим самозванцам. Что бы ни произошло дальше — удачи тебе, Нони«, — написал бывший защитник “МЮ”.

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