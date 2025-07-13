Фердинанд поддержал Мадуэке на фоне недовольства фанатов «Арсенала» трансфером игрока: «Просто позор. Надеюсь, переход состоится, и Нони засунет весь негатив обратно в глотки этим самозванцам»

Просто поставьте себя на его место хотя бы на минуту. Представьте себя на месте его родителей, и подумайте, какие чувства они испытывают. Повторю еще раз: в такой момент — как игрок, как человек, как семья — вы должны праздновать. Я искренне надеюсь, что рядом с ним сейчас находятся близкие, которые поддерживают его.