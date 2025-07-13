Черчесов о Сперцяне: «Угальде перестал забивать, когда пошли разговоры “уходит, уходит”, здесь тоже самое. Ты не можешь такой шпагат делать — одна нога там, другая здесь»

Оба хорошие игроки, но они должны понимать, что они, где они… Потому что ты не можешь такой шпагат делать — одна нога там, другая здесь. Это все влияет не только на него, но и на команду, потому что капитан команды. Неопределенность, хотим этого или нет, но это нервозность.