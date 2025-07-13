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Спортивный психолог Гущин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Игроки будут жить с ощущением, что они слабые, а выйти в Премьер-лигу им помогли какие-то потусторонние силы»

В четверг КДК РФС исключил московский клуб из числа участников Премьер-лиги сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву — на 5.

Источник: Спортс"

Предстоящий сезон черно-белые проведут в Первой лиге.

«Конечно, сейчас можно накручивать, говорить, что “Торпедо” не вышло бы в Премьер-лигу, если бы кого-то там не купили, но это не так. По игре “Торпедо” объективно — вторая-третья команда Первой лиги. Игроки совершенно всего этого не заслужили. Теперь они будут жить с ощущением того, что они слабые, а выйти в РПЛ им помогли какие-то потусторонние силы.

На мой взгляд, «Торпедо» не нуждалось ни в какой помощи судей или еще кого-либо, в отличие от некоторых других клубов, которые этой помощью пользуются. Путевку в РПЛ игроки «Торпедо» завоевали своим трудом и мастерством", — сказал болельщик черно-белых Гущин.