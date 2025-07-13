Спортивный психолог Гущин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Игроки будут жить с ощущением, что они слабые, а выйти в Премьер-лигу им помогли какие-то потусторонние силы»

«Конечно, сейчас можно накручивать, говорить, что “Торпедо” не вышло бы в Премьер-лигу, если бы кого-то там не купили, но это не так. По игре “Торпедо” объективно — вторая-третья команда Первой лиги. Игроки совершенно всего этого не заслужили. Теперь они будут жить с ощущением того, что они слабые, а выйти в РПЛ им помогли какие-то потусторонние силы.