Галактионов о новичках «Локо»: «Комличенко хорошо вписался, знает, как все выполнять. Бакаеву нужно проявлять себя по скорости и другим качествам»

— Как вам подготовка к таким матчам?
— Нужно разделять. Это было названо матчем. По факту — три тайма по 45 минут. Мы довольны, как сыграли 90 минут. В третьем отрезке мастерство футболистов «Динамо» оказалось выше.
— Насколько был полезен третий тайм для молодежи?
— Это было необходимо для молодых игроков, чтобы все получили игровую практику.
— В каком настрое подходите к сезону?
— Настроение боевое. Ждем еще нескольких ребят.
— Довольны составом?
— Никогда нельзя до конца быть довольным составом.
— Как вписались новички?
— Комличенко хорошо вписался, его хорошо приняли ребята, он знает, как все выполнять. У Бакаева немного другая история. У него немного другие требования в команде, чем были раньше. По скорости и другим качествам на поле ему нужно проявлять себя.
— Как реагировали, что Комличенко хотел переубедить Станкович звонками?
— Спокойно, мы никого никогда не уговаривали. Хорошо, что люди держат свое слово, — сказал тренер «Локомотива».